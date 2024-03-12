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الثلاثاء 12 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان

الجيش السوداني
الجيش السوداني
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تسيطر حركة الجيش السوداني اليوم الثلاثاء، على مقر الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في أم درمان، بعد مؤتمرات ضارية مع قوات الدعم السريع.

وقال جيش السودان في بيان على صفحته الرسمية بشركة فيسبوك، إن القوات المسلحة السودانية، قامت بتحرير مقر للإذاعة والتلفزيون من "المليشيا المتمردة والمرتزقة". 

اعترف عمران عبدالله، من قوات الدعم السريع بخسارتهم لإذاعة "أم درمان" خلال وغيرهم. 

في حين تبدأ معارك السودان منتصفًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، نضالات سياسية وأمنية. 

 جاء الصراع إلى القادمين أو ما يصل إلى أكثر من 7.4 مليون شخص، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الناشئين.

 

الجيش السوداني السيطرة مقر الإذاعة والتلفزيون أم درمان