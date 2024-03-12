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الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

لأول مرة منذ التعويم.. سعر الدولار تحت الـ49 جنيها بنهاية تعاملات اليوم

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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أنخفض سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024، للمره الأولي تحت الـ 49 جنيه منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، مسجلا في "المركزي" 48.72 جنيها للشراء و 48.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 48.75 جنيها للشراء و 48.85 جنيها للبيع، وأستقر سعر الدولار في بنك مصر عند مستوي 48.77 للشراء و 48.85 للبيع.

وجاء أقل سعر للدولار عند ميدبنك عند مستوي 48.60 للشراء و 48.70 للبيع.

وسجل أعلي سعر للدولار وسط البنوك بنهاية تعاملات اليوم في مصرف أبوظبي الأسلامي 49.13 جنيه للشراء و 49.23 للبيع.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء 6 مارس 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وطرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة للعملاء لمدة ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوي 30%؜ السنة الأولى و25%؜ للسنة الثانية، و20%؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

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