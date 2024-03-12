لأول مرة منذ التعويم.. سعر الدولار تحت الـ49 جنيها بنهاية تعاملات اليوم

أنخفض سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024، للمره الأولي تحت الـ 49 جنيه منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، مسجلا في "المركزي" 48.72 جنيها للشراء و 48.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 48.75 جنيها للشراء و 48.85 جنيها للبيع، وأستقر سعر الدولار في بنك مصر عند مستوي 48.77 للشراء و 48.85 للبيع.

وجاء أقل سعر للدولار عند ميدبنك عند مستوي 48.60 للشراء و 48.70 للبيع.

وسجل أعلي سعر للدولار وسط البنوك بنهاية تعاملات اليوم في مصرف أبوظبي الأسلامي 49.13 جنيه للشراء و 49.23 للبيع.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء 6 مارس 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وطرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة للعملاء لمدة ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوي 30%؜ السنة الأولى و25%؜ للسنة الثانية، و20%؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.