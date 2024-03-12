تعرف على موعد أذان المغرب فى ثاني يوم رمضان ومواقيت الصلاة بالمحافظات

الثلاثاء 12/مارس/2024 - 05:54 م

يُعدّ موعد أذان المغرب من أكثر الأمور التي يهتمّ بها المسلمون خلال شهر رمضان المبارك، حيثُ يختلف موعده من محافظة إلى أخرى، كما يختلف من أول أيام رمضان إلى آخره.

وتتغير مدة الصيام من يوم لآخر، حيثُ يكون أقصر يوم في بداية الشهر، بينما يكون أطول يوم في نهايته.

مع بدء شهر رمضان المبارك، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد أذان المغرب في محافظاتهم، وذلك لمعرفة موعد الإفطار.

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان بالقاهرة:الساعة 6:02 مساءً

أذان الفجر

حددت إمساكية رمضان 2024 موعد آذان الفجر أول يوم رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات، حيث يحل موعد أذان الفجر في القاهرة الساعة 4:43 صباحًا، ويكون موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2024 بمحافظة القاهرة الساعة 6:01 مساءً؛ ليكون عدد ساعات الصيام 13.38 ساعة.

مواعيد الصلاة في بعض المحافظات خلال شهر رمضان

يبحث كثيرون الآن عن مواقيت الصلاة في أول يوم رمضان 2024 م، اليوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024م، ونستعرض فيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

• مواقيت الصلاة فى القاهرة: وقت صلاة الفجر 4:44 صباحًا، الشروق 6:10 صباحًا، وموعد صلاة الظهر 12:05 مساء، موعد صلاة العصر 29: 3 مساءً، موعد صلاة المغرب 6:02 مساءً، موعد صلاة العشاء 7:18 مساء.

• مواقيت الصلاة في الجيزة: الفجْر ٤:٤٣ صباحا، والشروق ٦:٠٩ صباحا، الظُّهْر ١٢:٠٥ مساء، والعَصر ٣:٢٨ مساء، والمَغرب ٦:٠١ مساء، والعِشاء ٧:١٨ مساء.

• مواقيت الصلاة في القليوبية: الفجْر ٤:٤٣ صباحا، والشروق ٦:٠٩ صباحا، الظُّهْر ١٢:٠٥ مساء، والعَصر ٣:٢٨ مساء، والمَغرب ٦:٠١ مساء، والعِشاء ٧:١٨ مساء.

• مواقيت الصلاة في المنصورة: الفجْر ٤:٤2 صباحا، والشروق ٦:٠٩ صباحا، الظُّهْر ١٢:٠4 مساء، والعَصر ٣:٢٨ مساء، والمَغرب ٦:٠٠ مساء، والعِشاء ٧:١٨ مساء.

• مواقيت الصلاة فى الإسكندرية: وقت صلاة الفجر 4:48 صباحًا، الشروق 6:15 صباحًا، موعد صلاة الظهر 12:10 مساء، موعد صلاة العصر 3:33 مساء، موعد صلاة المغرب 6:06 مساء، موعد صلاة العشاء 7:23 مساء.

• مواقيت الصلاة فى السويس: وقت صلاة الفجر 4:38 صباحًا، الشروق 6:04 صباحًا، موعد صلاة الظهر 12:00 مساء، موعد صلاة العصر 3:23 مساء، موعد صلاة المغرب 5:56 مساء، موعد صلاة العشاء 7:13 مساء.

• مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية: صلاة الفجر 4:39 صباحًا، الشروق 6:05 صباحًا، موعد صلاة الظهر 12:01 مساء، موعد صلاة العصر 3:24 مساء، موعد صلاة المغرب 5:58 مساء، موعد صلاة العشاء 7:14 مساء.

• مواقيت الصلاة فى المحلة الكبرى: صلاة الفجر 4:39 صباحًا، الشروق 6:05 صباحًا، موعد صلاة الظهر 12:01 مساء، موعد صلاة العصر 3:24 مساء، موعد صلاة المغرب 5:58 مساء، موعد صلاة العشاء 7:14 مساء.

• مواقيت الصلاة فى بني سويف: وقت صلاة الفجر 4:43 صباحًا، الشروق 6:10 صباحًا، موعد صلاة الظهر 12:05 مساء، موعد صلاة العصر 3:28 مساء، موعد صلاة المغرب 6:01 مساء، موعد صلاة العشاء 7:19 مساء.

• مواقيت الصلاة فى قنا: صلاة الفجر 4:39 صباحًا، الشروق 6:02 صباحًا، موعد صلاة الظهر 11:59 صباحا، موعد صلاة العصر 3:23 مساء، موعد صلاة المغرب 5:56 مساء، موعد صلاة العشاء 7:10 مساء.

• مواقيت الصلاة فى أسوان: صلاة الفجر 4:39 صباحًا، الشروق 6:01 صباحًا، موعد صلاة الظهر 11:58 صباحا، موعد صلاة العصر 3:22 مساء، موعد صلاة المغرب 5:56 مساء، موعد صلاة العشاء 7:09 مساء.

• مواعيد الصلاة بشرم الشيخ: صلاة الفجر 4:33 صباحًا، وقت صلاة الظهر 11:53 صباحًا، موعد صلاة العصر 3:17 مساء، وقت صلاة المغرب 5:50 مساء، وقت صلاة العشاء 7:05 مساء.

• مواقيت الصلاة فى أسوان، وقت صلاة الفجر 4:40 صباحًا، موعد صلاة الظهر 11:59 صباحًا، موعد صلاة العصر 23: 3 مساء، موعد صلاة المغرب 5:58 مساء، موعد صلاة العشاء 7:10 مساء.

