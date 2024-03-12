الصومال والأمم المتحدة يناقشان ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب

التقى رئيس مجلس الشعب الصومالي، شيخ آدم محمد نور مدوبي، اليوم الثلاثاء، مع نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى الصومال، رايسيدون زينينجا، حيث ناقشا ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب وتعديل الدستور.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، فقد رحب نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال بمسيرة تعديل الدستور، وجهود الدولة في تعزيز الأمن، ومواجهة ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأكد نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة على دعم الأمم المتحدة للصومال في تحقيق الأمن والاستقرار، وصولًا إلى بناء دولة صومالية قوية ذات سيادة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشعب الصومالي عن تقديره لدعم الأمم المتحدة للصومال، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الحكومة الصومالية والأمم المتحدة في مختلف المجالات، خاصةً في ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب وتعديل الدستور.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الحكومة الصومالية والأمم المتحدة في مجال مكافحة الجفاف الذي يهدد حياة الملايين من الصوماليين.

وأكد رئيس مجلس الشعب الصومالي على أهمية دعم المجتمع الدولي للصومال في مواجهة التحديات التي تواجهه، خاصةً في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة الصومالية والأمم المتحدة في مختلف المجالات، خاصةً في ظل تصاعد المخاطر الأمنية في الصومال، وانتشار الجفاف الذي يهدد حياة الملايين من الصوماليين.

وتعد هذه المباحثات أيضًا مؤشرًا على حرص الأمم المتحدة على دعم الصومال في تحقيق الأمن والاستقرار، وصولًا إلى بناء دولة صومالية قوية ذات سيادة.