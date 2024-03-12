روسيا تنشر قائمة بأسماء السياسيين البلطيقيين "الأكثر عداء

نشرت وزارة الخارجية الروسية قائمة بأسماء 30 سياسيًا من دول البلطيق، لاتفيا، ليتوانيا، وإستونيا، اعتبرتهم "الأكثر عداءً" لروسيا.

وتضمنت القائمة أسماء كل من رئيس وزراء لاتفيا، كريشيانيس كارينش، ورئيس وزراء إستونيا، كايا كالاس، بالإضافة إلى وزراء خارجية الدول الثلاثة وعدد من أعضاء البرلمان.

واتهمت الخارجية الروسية هؤلاء السياسيين بـ"السعي لتقويض العلاقات مع روسيا" و"دعم سياسة معادية لروسيا" و"نشر معلومات مضللة حول روسيا".

وتأتي هذه الخطوة من جانب روسيا في ظل تصاعد التوترات بين روسيا والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ويُذكر أنّ دول البلطيق الثلاث هي أعضاء في كل من حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي، وقد اتخذت موقفًا صارمًا ضد روسيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014.

وتُعدّ هذه القائمة هي الأولى من نوعها التي تنشرها روسيا، ومن المتوقع أن تُثير المزيد من التوتر بين روسيا ودول البلطيق.