ads
الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

بقيمة 90 مليون جنيه.. ضبط المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بدمياط

المضبوطات
المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت وزارة الداخلية  ضرباتها المؤثرة وتتمكن من  ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وقدرت قيمة المضبوطات بحوالى 90 مليون جنيه تقريباً.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قيام ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر) بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته ( عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة " 1,200 مليون يورو  400 ألف دولار – 1,4 مليون جنيه مصرى - 1,7 كيلو جرام مشغولات ذهبية" ) .
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى ( 90 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وقدرت قيمة المضبوطات بحوالى 90 مليون جنيه تقريبا 90 مليون جنيه للضربات الأمنية المؤثرة