ads
الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على موعد لقاء الزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت قرعة دور ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن مواجهة مصرية خالصة بين فريق الزمالك بنظيره فيوتشر.
وأجريت قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي يشارك بها الزمالك فى مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمصر .
ومن المقرر ان يلتقى الفريقان وفق القرعة، يوم 31 من مارس الجارى على ملعب السلام وذلك فى مباراة الذهاب. 
أما مباراة الإياب ستكون يوم 7 ابريل فى ستاد القاهرة الدولى.
وتأهل الزمالك لهذا الدور كـ متصدر مجموعته الى دور الـ 8، لتقام القرعة اليوم وتم تحديد منافس الزمالك فى الدور القادم.
 

كأس الكونفدرالية مواجهة مصرية خالصة الزمالك فيوتشر