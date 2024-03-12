تعرف على موعد لقاء الزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية

كشفت قرعة دور ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن مواجهة مصرية خالصة بين فريق الزمالك بنظيره فيوتشر.

وأجريت قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي يشارك بها الزمالك فى مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمصر .

ومن المقرر ان يلتقى الفريقان وفق القرعة، يوم 31 من مارس الجارى على ملعب السلام وذلك فى مباراة الذهاب.

أما مباراة الإياب ستكون يوم 7 ابريل فى ستاد القاهرة الدولى.

وتأهل الزمالك لهذا الدور كـ متصدر مجموعته الى دور الـ 8، لتقام القرعة اليوم وتم تحديد منافس الزمالك فى الدور القادم.

