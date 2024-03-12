كشفت قرعة دور ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن مواجهة مصرية خالصة بين فريق الزمالك بنظيره فيوتشر.
وأجريت قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي يشارك بها الزمالك فى مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمصر .
ومن المقرر ان يلتقى الفريقان وفق القرعة، يوم 31 من مارس الجارى على ملعب السلام وذلك فى مباراة الذهاب.
أما مباراة الإياب ستكون يوم 7 ابريل فى ستاد القاهرة الدولى.
وتأهل الزمالك لهذا الدور كـ متصدر مجموعته الى دور الـ 8، لتقام القرعة اليوم وتم تحديد منافس الزمالك فى الدور القادم.
البوابة سبورت
تعرف على موعد لقاء الزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية
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كشفت قرعة دور ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن مواجهة مصرية خالصة بين فريق الزمالك بنظيره فيوتشر.
كشفت قرعة دور ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن مواجهة مصرية خالصة بين فريق الزمالك بنظيره فيوتشر.