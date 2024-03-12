السيسي يهنئ البرهان بحلول رمضان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيا بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث تبادل الجانبان التهاني بحلول شهر رمضان المعظم، داعين الله عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال، وأن يديم أواصر المودة والأخوة بين الشعبين المصري والسوداني الشقيقين، ويحفظ السودان الشقيق وأهله من كل سوء، ويعيد هذه الأيام المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمان.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وقد أعرب الرئيس عن تمنياته بأن يعيد الله سبحانه وتعالى هذه الأيام المباركة على الكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم الأمن والاستقرار على الأمتين العربية والإسلامية، وهو ما ثمنه أمير دولة الكويت، معرباً عن صادق تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والازدهار.

