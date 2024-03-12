محافظ دمياط تتفقد المركز التكنولوجي الأخضر

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،، زيارة تفقدية لموقع مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وذلك لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى ،حيث استهلت " المحافظ " الزيارة بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، لمتابعة الموقف الخاص به لتنفيذه وفقًا للمعايير والمواصفات المحددة ، كما بحثت آلية تجهيز المركز وتوصيل كافة المرافق به خلال الفترة المقبلة استعدادًا لتشغيله ، كما تابعت التشطيبات النهائية ببعض الأقسام، و السور المحيط بالمبنى.

وفى هذا السياق، ناقشت " الدكتورة منال عوض "سُبل استكمال كافة الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير المحددة لإنشاء مبنى حكومى متكامل يتوافق مع الأُطر الذكية والبيئية و بما يساهم فى رقمنة كافة الأعمال التى يقوم بها الديوان ، وأكدت على استكمال أعمال الرصف بالطريق بالقطاع الواصل من المبنى وحتى نقابة المهندسين، موجهة بضرورة الدفع بمعدلات العمل بالموقع للانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

والجدير بالذكر ،مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة، يُعد من أكبر وأضخم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط، حيث تم افتتاح النصب التذكارى للشهداء و تشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كأولى ثمار هذا المشروع، كما يشمل تطوير كورنيش النيل بالمنطقة وإعادة تخطيط المنطقة بالكامل .

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بدمياط وجمعية الدقهلية لخدمات سوق العمل ، وذلك لبناء شراكة بين الطرفين تحقق تنفيذ نظام التعليم والتدريب المزدوج مما يساهم فى تأهيل الشباب للعمل بالمجالات الصناعية والتجارية وتوفير فرص عمل لهم ..



ووقع البروتوكول كلاً من محمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط و المهندس توفيق عوض الله رئيس مجلس إدارة جمعية الدقهلية لخدمات سوق العمل ، كما جاء بحضور الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس و مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط.