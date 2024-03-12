العمل: تسليم عقود عمل لذوي همم.. وتكريم الأمهات المثاليات بالشرقية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، حفل الخدمات المتكاملة، بقصر ثقافة الزقازيق، لإطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" بقطاع الصحة، وتسليم 50 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها واتخاذ ما يلزم تجاه تشغيلهم فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظة، وتكريم الأمهات المثاليات بعدد من المصانع بالمدن الصناعية في نطاق المحافظة والأمهات المثاليات بمديرية العمل بالشرقية بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي للمرأة الثامن من مارس من كل عام .

وجرى خلال الحفل تكريم عدد 6 من الأمهات المثاليات، من العاملات بالقطاعين الحكومي والخاص في نطاق محافظة الشرقية، وبالتنسيق مع إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص، وتحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، واللواء وائل صابر المستشار العسكري لمحافظة الشرقية ، والمهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، ولفيف من مديري المستشفيات بمديرية الصحة ومسئولي السلامة وقيادات مديريتي الصحة والعمل بالشرقية ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى القطاع الصحى وغيره من القطاعات ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وكذلك توفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل والإستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم ، وكذلك الإهتمام بتمكين المراة إقتصادياً وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين التابعة للمديرية .

وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية ،أن تلك الجهود تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت المختلفة لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، وكذلك دمج ذوي الهمم من خلال تدريبهم وتشغيلهم فى القطاع الخاص لتنفيذ التوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن ، مع الإهتمام بالمرأة وتنفيذ خطط رعايتها وحمايتها التى كفلها لها قانون العمل .

وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات تضمنت كلمة للدكتورة أسماء الطاهر المستشار الإعلامي لمعالي محافظ الشرقية ونبذة عن المبادرة والهدف منها والتعاون المثمر بين مديريتي الصحة والعمل في الحد من المخاطر بالمنشآت الصحية ، وعرض لخطة الإخلاء الكيمائي السيد عبد المنعم مفتش أول السلامة بمكتب السلامة بالعاشر من رمضان ، وكلمة للدكتورة نور الهدي أسامة إدارة الصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية تناولت فيها عرض لمفهوم السلامة والصحة المهنية وأهميتها في كافة مجالات الحياة اليومية باعتبارها أسلوب حياة وكيفية تحقيق السلامة المهنية بالمنشآت الصحية وطرق التغلب على السلبيات وصولاً لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين .



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