تحرك برلماني بشأن تدهور الحالات الصحية للمرضى بمستشفى خيري في ٦ أكتوبر

كشف النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ونفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ما يتعرض له المرضى من إهمال بمستشفى خيري بمدينة ٦ أكتوبر، ما أدى إلى تدهور حالاتهم الصحية.

وأوضح ، في طلبه أن الشكاوى تضمنت، أن تغيير الإدارة صاحبه عدد من المظاهر السلبية، منها نقص كبير في عدد الأطباء والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تراجع جودة وكفاءة المستلزمات الطبية، الأمر الذي تسبب في تدهور الحالات الصحية للمرضى، خاصة بوحدة الغسيل الكلوي التي تخدم نحو ١١٠ مرضى.

وتابع حسين أن ذلك يأتى ذلك في الوقت الذي تعتمد فيه المستشفى على التبرعات، باعتبارها مستشفى خيري تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية.

ووجه النائب هشام حسين، عددا من الأسئلة للحكومة، قائلًا: أريد أن أسأل الحكومة، عن حجم تلك التبرعات ومدى وجود رقابة مالية عليها، ومدى وجود إشراف طبي وصحي من جانب وزارة الصحة عليها، وكذلك مدى وجود إشراف إداري؟.