منظمة معاهدة الأمن الجماعي: نعتزم عرض نتائج برنامج تعزيز الحدود الجنوبية قبل يوليو

قال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إيمانجالي تاسماجامبيتوف، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة تعتزم عرض نتائج عملها بشأن برنامج تعزيز حدودها الجنوبية، قبل شهر يوليو المقبل.

وأوضح تاسماجامبيتوف- في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية- أنه "يجرى العمل النشط للغاية لاعتماد البرنامج المستهدف المشترك بين الدول التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لتعزيز أجزاء من الحدود الطاجيكية- الأفغانية".

وأضاف: "أن البرنامج يتضمن إجراءات محددة تهدف إلى ضمان أمن المنطقة الجنوبية لمسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وتابع: إن مندوبين من الوزارات والوكالات المعنية في الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي وأعضاء مجموعة العمل عقدوا اجتماعا؛ لوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج في أواخر فبراير لأوائل مارس.

وأشار إلى أن مشروع البرنامج تمت الموافقة عليه من قبل المجلس الدائم لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتم تقديمه إلى الوكالات ذات الصلة في الدول الأعضاء للتنسيق.

وتابع الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "نأمل بشدة أن تتمكن أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي من تقديم نتائج هذا العمل في الأشهر الستة الأولى من هذا العام".