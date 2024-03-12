جامعة حلوان تشارك في قافلة طبية تنموية لخدمة المناطق الأكثر احتياجا

أطلق قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بمشاركة جامعات الإقليم (القاهرة، عين شمس، الأزهر، بنها) القافلة الطبية التنموية المتكاملة الثالثة بالمركز الطبي ١ بحي الأسمرات.

ويأتى ذلك في إطار مجهودات تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لإطلاق القوافل الطبية التنموية المتكاملة للمناطق الأكثر احتياجا، ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ٢٠٣٠ والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

وجاءت القافلة بهدف تنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى وتوفير الرعاية الصحية والثقافية وتحسين الحياة المعيشية لكل المصريين.

وأقيمت القافلة تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومشاركتها في التنظيم من قبل فريق المتطوعين بها وبحث الحالات الإنسانية وحالات التمكين الاقتصادي، إلى جانب مشاركة عدد من المؤسسات المجتمعية للتوعية مثل بهية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وافتتح الدكتور وليد السروجي القافلة وأشاد بجهود الدولة الملموسة في إطار التكافل الاجتماعي بتوفير الحياة الكريمة لأهالي حي الأسمرات وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمباني السكنية.

قدمت القافلة خدمات طبية وثقافية وتوعوية وفنية وشاركت جامعة حلوان بالتخصصات الطبية (جلدية ،عظام ،اطفال ،باطنة ،جراحة) من الاطباء بمستشفي الجامعة، الى جانب مشاركة كلية الصيدلة بتوفير الأدوية وصرف العلاج إلى جانب عمل حملات توعوية عن أضرار السمنة والتدخين، وأيضا وشاركت كلية التربية الرياضية بنات بعمل الأنشطة والتمارين الرياضية للأطفال للتوعية بأهمية الرياضة، بالإضافة إلى مشاركة كلية علوم التغذية بأهمية التغذية الصحيحة للاطفال والكبار.

وقد شاركت جامعة عين شمس بكليات طب الأسنان للكشف على المرضى وكلية التربية لعمل الورش الفنية وتعليم أهالي الحي المشغولات اليدوية الى جانب عمل الحملات التوعوية وقياس الضغط والسكر من جانب كلية التمريض ومشاركة كلية الآثار بالجامعة وجاءت مشاركة جامعة القاهرة بتقديم حملات الدعم النفسي ومهارات إدارة الذات.