بالفيديو.. الأرصاد تكشف عن موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه تم التنويه بأن اليوم سيشهد ارتفاعا في قيم درجات الحرارة عن الأمس بحوالي من 4 إلى 5 درجات، فاليوم سيكون من ضمن الأيام التي ستشهد ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الارتفاع في درجات الحرارة بدأ بالأمس على معظم محافظات الجمهورية، واليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء سيكونوا ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، موضحة أن اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي خمس إلى ست درجات.

وتابعت، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبري نهارا تصل إلى 28 درجة مئوية، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، إلى جانب امتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الأجواء حارة فى معظم محافظات الجمهورية، خاصة المناطق الجنوبية من جنوب الصعيد، والعظمى على الأقصر وأسوان تصل إلى 35 درجة مئوية، لافتة إلى أنه مع دخولنا فى فترات الليل يحدث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن الأجواء فترة الليل تظل أجواء باردة فى معظم المحافظات، خاصة بالمدن الجديدة والأماكن المفتوحة، محذرة بين فارق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل.