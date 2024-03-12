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الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

واشنطن وبراغ تبحثان سبل التنسيق حول مجموعة من الأولويات المشتركة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء التشيك بيتر فيالا سيبحثان سبل التنسيق بشأن مجموعة من الأولويات المشتركة خلال زيارة الأخير للولايات المتحدة الجمعة المقبلة، بما في ذلك القضايا الأمنية والفرص الاقتصادية التي يستفيد منها شعبا البلدين والقيم الديمقراطية المشتركة.
وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يستقبل بايدن رئيس وزراء التشيك في البيت الأبيض الجمعة المقبلة لتعزيز العلاقات الأمريكية-التشيكية. 
وأكد البيان أنه من المقرر أن يجدد الرئيسان دعمهما الحازم لأوكرانيا في دفاعها ضد الحرب الروسية، مشيرا إلى أن التشيك هي حليف قوي في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتحتفل بمرور ربع قرن على انضمامها إلى الحلف هذا العام.
وبحسب البيان: "سوف يؤكد القادة التزامهما الصارم تجاه حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي يجعلنا جميعًا أكثر أمانًا".

الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا