ترامب يتعهد بإطلاق سراح "مٌحتجَزي أحداث الكابيتول" حال عودته للبيت الأبيض

تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإطلاق سراح المُحتجزين في 6 يناير 2021 بتهمة انتهاك مبنى الكابيتول الأمريكي، كأحد أعماله الأولى؛ إذا تم انتخابه لولاية ثانية في نوفمبر المقبل.

وذكر ترامب - على منصته "تروث سوشيال"، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء - أن "أول أعمالي كرئيسكم القادم سيكون إغلاق الحدود، وتحرير رهائن 6 يناير المحتجزين ظلما".

جدير بالذكر أنه تم اتهام أكثر من 1358 شخصًا يوم 6 يناير 2021، في جميع الولايات الخمسين تقريبا، بارتكاب جرائم تتعلق بانتهاك مبنى الكابيتول الأمريكي.

ويحظى ترامب، بأفضلية لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات نوفمبر 2024، وهو يسعى للعودة إلى البيت الأبيض بعد خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

وكان القضاء الأمريكي قد وجه إلى ترامب، تهمة التآمر لقلب نتيجة الانتخابات قبل أربعة أعوام، وتحريض أنصاره على هجوم مبنى الكابيتول.