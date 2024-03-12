"بايدن": لم أحدد موعدا بعد لاجتماع مع "نتنياهو"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إنه لم يحدد موعدًا للاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفًا أنه لا يعتزم "في هذه اللحظة" إلقاء كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي.، بحسب وسائل إعلام دولية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، إن بلاده ستواصل قيادة الجهود الدولية لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليوني شخص، يعانون الحصار منذ أشهر في قطاع غزة.

وأضاف في بيانٍ نشره البيت الأبيض مع حلول أول أيام شهر رمضان، أن أمريكا ستواصل العمل مع إسرائيل؛ لتوسيع عمليات إيصال المساعدات لقطاع غزة برًا.

وذكر الرئيس الأمريكي أنّ الحرب في غزة سببت معاناة مروعة لأكثر من 30 ألف فلسطيني، استشهدوا في حرب غزة معظمهم مدنيون وبعضهم أفراد من عائلات مسلمين أمريكيين.

وتابع: "سنواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات إيصال المساعدات لقطاع غزة برًا، ومصرون على أن تعمل إسرائيل على تسهيل فتح مزيد من الطرق والمعابر لتوصيل المزيد من المساعدات".

وأشار إلى أنّ واشنطن ستواصل العمل دون توقف للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل، وأضاف أننا سنواصل العمل نحو مستقبل من الاستقرار والأمن والسلام، يتضمن حل الدولتين وهو الطريق الوحيد نحو سلام دائم.