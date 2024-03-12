تشيلسي يهزم نيوكاسل بصعوبة في الدوري الإنجليزي

فاز تشيلسي بصعوبة على نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ختام منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر تشيلسي على مجريات الشوط الأول، وتمكن من تسجيل هدف مبكر عبر نيكولاس جاكسون في الدقيقة 6.

حاول نيوكاسل العودة للمباراة، ونجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، عن طريق ألكسندر إيزاك في الدقيقة 43.

استمرت الإثارة في الشوط الثاني، حيث سجل كول بالمر هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 57، عزز ميخايلو مودريك تقدم البلوز بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 76، فيما قلّص نيوكاسل الفارق بتسجيله هدفًا ثانيًا عبر جاكوب ميرفي في الدقيقة 90.

حافظ تشيلسي على تقدمه حتى نهاية المباراة، ليحقق فوزًا هامًا يرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 40 نقطة في المركز العاشر.

