ذكرانية الأربعين راحة لنفس المغبوط قدس الأرشمندريت ثيوذوريتوس

أقيمت صباح يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 خدمة القداس الإلهي في موضع الجلجلة المقدس في كنيسة القيامة

ترأسها رئيس أساقفة قسطنطيني كيريوس أريسترخوس السكرتير العام للبطريركية، يشاركه الأرشمندريت إستيفانوس، إيرونيموس، مكاريوس، كلافذيوس، خريستوذولوس، ذيونيسيوس، قدس الأب أثاناسيوس، المتقدم في الشمامسة الأب ماركوس، والشماس المتوحد الأب سيميون.

بعد القداس الإلهي أقيمت خدمة صلاة جناز الأربعين راحة لنفس المغبوط قدس الأرشمندريت ثيوذوريتوس الرئيس الروحي لدير القديس سمعان القابل الإله في القطمون. ترأس الخدمة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث يشاركه المطارنة متروبوليت كابيتولياذا كيريوس إيسيخيوس، ورئيس أساقفة قسطنطيني كيريوس أريسترخوس، سيادة رئيس أساقفة إيرابوليس كيريوس إيسيذوروس، آباء أخوية القبر المقدس من متوحدين وشمامسة، الذين تضرعوا الى الإله أن يريح نفس الراقد مع القديسين والأبرار.