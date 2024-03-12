انطلاق منافسات مسابقة أوائل الطلبة لمستقبل وطن بطامية للموسم الثالث

انطلقت منافسات مسابقة أوائل الطلبة التى ينظمها حزب مستقبل وطن، حيث بدأت أمانة طامية يومها الأول للمسابقة للمرحلة الإعدادية تحت إشراف النائب منى الخشاب أمين التعليم والبحث العلمى ومحمود عمر أمين الحزب بمركز طامية بمحافظة الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ووائل صاوي أمين التنظيم،وذلك بحضور محمود هيبة مدير إدارة طامية التعليمية ومحمد على حمزاوي أمين التعليم ومحمود فريد أمين المجالس المحلية وأعضاء أمانة التعليم بطامية .

بدأت المسابقة على مستوى الشهادة الإعدادية داخل مدرسة المجمع التعليمي بطامية وتنافس اليوم ٢٧ مدرسة فيما بينهم فى جميع المواد الدراسية وتخلل المسابقة معلومات عامة عن المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة.

أقيمت المسابقة بين خمس وحدات محلية للشهادة الإعدادية وهم الروضة والعزيزية ومنشأة الجمال والمظاطلى وفانوس.



وأسفرت المنافسات عن صعود عدد خمس مدارس إلى المرحلة النهائية وهم الأول مدرسة فرقص تعليم أساسي والثاني مدرسة فتحي على أحمد والثالث مدرسة الشاعت تعليم أساسي والرابع مدرسة منشأة الجمال الإعدادية والخامس مدرسة الشهيد شريف جمعة بالبراني.

يذكر أن المسابقة مستمرة غدا مرحلة التصفية النهائية بين ١٠ مدارس تشارك إدارة طامية، بعدد ٥٢ مدرسة إعدادية على مستوي المركز.





تٱتي المسابقة، فى إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، وإيمانه الكامل بدور العلم والثقافة فى تقدم الشعوب، والوقوف جنبا إلى جنب مع الدولة فى دعم مؤسساتنا التعليمية مما له مردود إيجابي ومؤثر على مستوى الطلاب والنهوض بالعملية التعليمية بشكل عام.

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