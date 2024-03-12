250 وجبة للأولى بالرعاية في مطبخ "المصرية" بالوادي الجديد .. صور

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، تزامنًا مع أول أيام رمضان المبارك مبادرة مطبخ "المصرية" لدعم الأولى بالرعاية.

قالت نادية عزمي ويصا، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، إن المبادرة تتضمن تجهيز وتوزيع 250 وجبة غذائية ساخنة وتوزيعها على الحالات الأولى بالرعاية بمراكز وقرى المحافظة بشكل يومي طوال شهر رمضان المبارك من خلال مطبخ مجهز في مركز التنمية الشبابية بمركز الخارجة.

وأكدت، ان المبادرة تتضمن فتيات الفرع على تجهيز الوجبات وطرق الطهي وترشيد الاستهلاك في نفس التوقيت وتوزيع الوجبات على الأسر الأكثر احتياجا بما يخدم شرائح المجتمع ويعمق قيم العطاء لدى المتدربات.

اعداد وجبات ساخنة للأكثر احتياجا بالوادي الجديد

انطلاق مبادرة مطبخ المصرية بالوادي الجديد

تجهيز 250 وجبة للأسر الفقيرة بالوادي الجديد

تجهيز وجبات بمبادرة مطبخ المصرية

تجهيز وجبات للأكثر احتياجا بمطبخ المصرية بالخارجة

تدريب الفتيات على الطهي بماردة مطبخ المصرية في الوادي الجديد

مبادرة مطبخ المصرية بالخارجة