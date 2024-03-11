ملخص الحلقة الأولى من مسلسل "عتبات البهجة"

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "عتبات البهجة" عددا من الأحداث الهامة، حيث تبدأ الأحداث ببهجت الأنصاري "يحيى الفخراني" وهو يتحدث مع متابعيه على السوشيال ميديا حيث يقدم محتوى بإسم "عتبات البهجة" وأثناء حديثه معهم عن "التحرش" بين الماضي والحاضر، يقاطعه صوت ضحك، يعتذر بهجت لمتابعيه و يذهب لمعرفة سبب الضحك.

يقف بهجت أمام غرفة حفيدة عمر "خالد شباط" و يتجسس علية، تشاهده حفيدته جميلة " بسنت أبو باشا" وتلومه، يخرج عمر من غرفته و يطلب من جده منحه حريته و عدم التدخل في حياته.

تطلب جميلة من جدها بهجت أموال لشراء هدية لصديقتها " بسنت"، يقاطعها عمر و يطلب من جده مبلغ مالي كبير لكورسات الجامعه، يشعر بهجت بضيق اليد أمام طلبات أحفاده.

يتصل بهجت بصديقه الوحيد عرفان "صلاح عبد الله" دون رد، و يظهر على عرفان تركيزه في قراءة كتاب عن الأعشاب، وتقاطعه زوجته علية "سماء إبراهيم" و تتشاجر معه وتطلب منه السفر لابنهم الوحيد في كندا، ويخالفها الرأي.

تحكم علية بهجت في المشكلة ويعتذر منها، يعطي بهجت بعض النصائح لعرفان ليدبر أموره مع عليه.

تظهر نعناعة "چومانا مراد" صاحبة كشك حلويات وبينما يظهر زبون يطلب منها خط تليفون بدون أوراق توافق وترفع عليه السعر، تنزعج نعناعة من وجود بهجت وتطلب من الزبون الانصراف.

تقابل نعناعة بهجت بترحاب شديد، يطلب منها بهجت التحدث معها، يثني عرفان على جمال نعناعة.

يشتكي بهجت لعرفان من قلة الأموال وينصحه عرفان باللجوء للجامعات الحكومية، يؤكد له بهجت عدم تهاونه في تعليم أحفاده اليتامى و يصر على محاولاته لتوفير الأموال اللزمة لهم.

يطلب تيتا "عنبة" مساعدة بهجت ليصبح مطرب مهرجانات مشهور.

تنزعج الجارة سميرة "ليلى عز العرب" من صوت تيتا و تخرج لتلوم بهجت على سماحه لتيتا بالغناء، و يعتذر منها.

تطلب نعناعة من أختها فلة "هنادي مهنا" ان تقف مكانها في الكشك و تترك التليفون من يدها حتى تنتهي من الحديث مع بهجت.

يطلب بهجت من نعناعة شريكته في الكشك أموال و تنزعج نعناعة من طلبه.

يغار عيطة "علاء مرسي" زوج نعناعة من وجودها مع بهجت و ينهي حديثهم و يطلب منها النهوض معه.

يتشاجر معها عيطة و تؤكد له نعناعة ان بهجت في سن والدها.

يظهر عبد البديع "هشام إسماعيل" وحش الكمياء و هو يدرس الطلبه في السنتر التعليمي بطريقة الأغاني، يطلب بهجت من عبد البديع بصفته شريكة بعض الأموال و يتحجج عبد البديع بضيق الحال، ينهره بهجت و يأخذ منه مبلغ مالي.

يعود بهجت للمنزل و يجد جارته منال " وفاء صادق" زوجة عبد البديع و هي تدرس للطلبه لغة عربية و تخطئ في النطق، يحرجها بهجت أمام طلابها و يطلب منها إعراب الجملة.

يتركها بهجت و يدخل منزله وتقابله دادة أحفاده شوقية "حنان يوسف"، يتشاجر عمر مع جميلة ويطلب منها عدم صداقة محمود "يوسف عثمان" ابن السائق و ترفض جميلة، و يتدخل بهجت بينهم.

بينما يغازل بهجت إحداهن في التليفون، يسمع طرق الباب بشده و يجد البوليس أمامه.