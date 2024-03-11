صدام بين حسن الصباح وملك فرنسا في أولى حلقات "الحشاشين"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “الحشاشين” من بطولة النجم كريم عبد العزيز، الحلقة الأولى من العمل المنتظر والذي شهد عدد من الأحداث الهامة.

وخلال أحداث الحلقة الأولى، تتوجه مجموعة من الرسل الفرنسيين إلى قلعة ألموت (مقر حكم حسن الصباح)، ليخبروه بالولاء إلى ملك فرنسا وتكوين تحالف مع الفرنسيين.

ليظهر حسن الصباح موجهًا كلامه لأحد جنود الحشاشين، ويطلب منه فداء الدعوة بروحه، ثم يتوجه الجندي ويلقي بنفسه من أعلى القلعة، لتظهر منذ اللحظات الأولى مدى سيطرة الصباح على اتباعه.

تدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.