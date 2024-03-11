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الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

يحيى الفخراني صانع محتوى في أولى حلقات "عتبات البهجة"

عتبات البهجة
عتبات البهجة
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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “عتبات البهجة” من بطولة النجم يحيى الفخراني، الحلقة الأولى من العمل والتي شهدت عدد من الأحداث الهامة.

وشهدت أولى حلقات المسلسل، ظهور لافت لشخصية بهجت (يحيى الفخراني)، الذي يعمل كصانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يلفت نظر متابعيه لضرورة مواجهة ظاهرة التحرش.

أثناء حديث بهجت يستمع إلى أحد أحفاده وهو يحادث فتاة فترك "اللايف" وذهب ليسمع ما يقوله، وهو ما اعترضت عليه حفيدته الأخرى وأخبرته أن هذا يتعارض مع ما يقدمه لجمهوره. وتنتهي أحداث الحلقة بسؤال الشرطة عن بهجت.

العمل مقتبس عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة. وتدور الأحداث في إطار الدراما الاجتماعية حول أحد الأجداد، وعلاقته بأحفاده.

عتبات البهجة يحيى الفخراني