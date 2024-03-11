تعرف على حدود المشتريات والسحب النقدي الدولي من البنك التجاري الدولي CIB

رفع البنك التجاري الدولي CIB، الحد الشهري للمشتريات والسحب النقدي الدولي باستخدام بطاقات الائتمان خارج وداخل مصر للمرة الثانية خلال 4 أيام بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه.

يأتي ذلك عقب توجيهات البنك المركزي للبنوك الأربعاء الماضي برفع القيود من على بطاقات الائتمان، بعد إعلانه عن قرار تحرير سعر الصرف، ليبدأ عدد من البنوك في الاستجابة سريعًا ورفع الحدود على البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر للشراء والسحب النقدي.

وتعرض "البوابة نيوز" الحدود الشهرية للمشتريات والسحب النقدي خارج مصر باستخدام بطاقات الائتمان من البنك التجاري الدولي:

CIB (Prime)

-رفع الحد الشهري للمشتريات الشهرية إلى ما يعادل 75 ألف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 25 ألف جنيه.

-زاد الحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 3.5 ألف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من ألفين جنيه.

CIB (Plus)

-رفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 125 ألف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 50 ألف جنيه.

-زاد الحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 5 آلاف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 3 آلاف جنيه.

CIB (Wealth)

-رفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 175 ألف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 105 ألف جنيه.

-زاد الحد الشهري للسحب النقدي إلى ما يعادل 8 آلاف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 5 آلاف جنيه.

CIB (Private)

-رفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 200 ألف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 175 ألف جنيه.

-زاد الحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 10.5 ألف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 6.5 ألف جنيه.

(CIB (Business Business

-رفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 125 ألف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 85 ألف جنيه.

-زاد الحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 4 آلاف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 2.5 ألف جنيه.

(CIB (Corporate للشركات

-رفع الحد الشهري للمشتريات إلى ما يعادل 175 ألف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 130 ألف جنيه.

-زاد الحد الشهري للسحب النقدي الشهري إلى ما يعادل 4 آلاف جنيه من النقد الأجنبي بدلا من 2.5 ألف جنيه.

كما رفع البنك التجاري الدولي حدود المشتريات داخل مصر- للتسوق من المواقع الأجنبية- ووحدها على كافة أنواع البطاقات لتصل بعد زيادتها إلى ما يعادل 50 ألف جنيه من النقد الأجنبي مقارنة بحدود سابقة تراوحت بين 3.5 ألف جنيه إلى 12.5 ألف جنيه.