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الإثنين 11 مارس 2024
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محافظات

محافظ المنيا: إزالة 67 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.. صور

محافظ المنيا: إزالة
محافظ المنيا: إزالة ٦٧ حالة تعد على الأرض الزراعية
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين  تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت ٢٤ فبراير الماضي، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظةخلال اليومين الماضيين، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ٦٧ حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها ٤ حالات  تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمركز المنيا، و٥١ حالة تعد علي الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، و١٢ حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون ١١٩ بمركزي سمالوط وبني مزار، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الموجه الـ ٢٢ لإزالة التعديات تعدي على الأراضي الزراعية