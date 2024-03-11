الرئيس السيسي والعاهل الأردني يتبادلان التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث تبادل الزعيمان أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيده على البلدين الشقيقين بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ شعبيهما والأمتين العربية والإسلامية من كل سوء، ويرزقهم الأمن والاستقرار والرخاء.

أمير تبوك يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة رمضان

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، الذي قدم التهنئة للرئيس بحلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس ثمن الاتصال معربًا من جانبه عن خالص تمنياته لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الخير والازدهار بمناسبة الشهر الكريم.