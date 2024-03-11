التحالف الوطني بالفيوم يبدأ أنشطة شهر رمضان بتوزيع 35 وجبة يوميًا

تحول مقر أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الفيوم، ومؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، إلى خلية نحل، لبدء أنشطة شهر رمضان المبارك، ودائما تكون البدايات في شهر رمضان بوجبات الافطار الساخنة، ومستهدف هذا العام مليون وجبة، بمتوسط 35 ألف وجبة يومية، يتم توزيعها عن طريق الجمعيات الشريكة التي تغطي كل قري ونجوع الفيوم، وتستهدف الأسر غير القادرة، وعمال الخدمات المعاونة في المصالح الحكومية، وعمال النظافة في شوارع القرى والمدن.

ويتم إعداد وتجهيز الوجبات الساخنة من خلال 18 مطبخا، وتم تجهيزها بعناية فائقة، وتم مراعاة كل الاشتراطات الصحية والبيئية قبل تجهيز المطبخ، حفاظا علي الصحة العامة، والبيئة المحيطة، ويساهم في توزيع الوجبات الساخنة 130 جمعية أهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي.

يأتي هذا فيما بدأت اجتماعات تنظيم مسابقة القرآن الكريم، وهي مسابقة متاحة لحفظة القران الكريم في كل ربوع المحافظة، وتنقسم المسابقة، إلى ثلاثة أقسام، القسم الاول لحفظة 10 آجزاء من القرآن الكريم، والقسم الثاني لحفظة 20 جزء، والقسم الثالث يضم حفظة القرآن الكريم كاملا، مع إجادة التلاوة بالاحكام .

كما كلفت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، فريق عمل لإعداد وتجهيز جداول دورة كرة القدم، التي تضم 60 فريقا من كل قري ومراكز المحافظة، ويحصل فيها الفرق الفائزة بالمراكز الأولى على جوائز مادية وعينية.

وبدأت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، في الإعداد وتنظيم صالون الجارحي الثقافي، وإعداد جدول الجلسات، التي تناقش كل القضايا الأدبية والفنية والرياضية، ويستضيف الصالون كبار المتخصصين في كل مجال والمهتمين من أبناء المحافظة.

أيضا يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، برنامجا ينطلق نهاية الأسبوع لاكتشاف ودعم الموهوبين من أبناء الفيوم في كل المجالات الفنية والأدبية والعلمية والرياضية، ودعم المواهب التي تستحق أن تظهر للنور وتسهم في تنمية البلاد.

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