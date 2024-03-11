تقرير: روسيا تراجعت إلى المركز الثالث في قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح

أفاد تقرير أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بأن روسيا قد تراجعت إلى المركز الثالث في قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2023.

وذكر التقرير، أيضًا أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول في هذه القائمة، بينما تأتي فرنسا في المركز الثاني.

وأشار التقرير الذي نشره SIPRI إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة لخسارة روسيا للمركز الثاني لصالح فرنسا، مما جعلها ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم للمرة الأولى في الفترة المذكورة.

وجاء في التقرير أن صادرات الأسلحة الروسية شهدت تراجعًا بنسبة 53٪ خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2023 مقارنة بالفترة السابقة من عام 2014 إلى عام 2018.

ووفقًا لهذا التقرير، كانت روسيا قد صدرت الأسلحة إلى 31 دولة مختلفة في عام 2019، في حين انخفض هذا العدد إلى 12 دولة فقط في عام 2023. وأظهر التقرير أن منطقة آسيا وأوقيانوسيا كانت المستورد الرئيسي للأسلحة الروسية بنسبة 68٪، تليها الهند بنسبة 34٪ والصين بنسبة 21٪.