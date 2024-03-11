رئيس جامعه دمياط يلتقي بأعضاء هيئة تدريس كلية الطب

التقى اليوم الإثنين الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط بأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لمتابعة سير العملية التعليمية بالكلية والوقوف على مستجداتها خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد راغب عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ودكتور أمنية عبد السلام البطراوي عميد الكلية والأستاذ الدكتور باسم سلامة الديك وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور نصرة نعيم أيوب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

والأستاذ الدكتور أشرف طلعت محمود عميد الكلية السابق والدكتور حمزة محمد قابيل عميد الكلية الأسبق.

ناقش اللقاء عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية بالكلية ومستوى الأداء بها.

وفي حوار مفتوح استمع رئيس الجامعة لمتطلبات ومقترحات الحاضرين لتطوير ورفع مستوى الأداء بالكلية مؤكداً على أهمية تعزيز القدرات البشرية بالكلية والإلتزام بمعايير الجودة وتقييم الأداء المتعارف عليها محلياً ودولياً.