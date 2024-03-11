الداخلية السعودية تعلن تنفيذ العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية إن وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بدأت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم .

كما وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي ، بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه ، مؤكدًا أن هذه اللافتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين ، سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم .