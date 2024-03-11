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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الداخلية السعودية تعلن تنفيذ العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز
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قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية إن  وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بدأت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم .
كما وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي ، بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه ، مؤكدًا أن هذه اللافتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين ، سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم .

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