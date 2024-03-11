روسيا تتراجع إلى المركز الثالث في صادرات الأسلحة العالمية

ذكر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن روسيا تراجعت إلى المركز الثالث في قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم خلال الفترة من 2019 إلى 2023.



وأشار التقرير اليوم الاثنين، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية إلى أن الولايات المتحدة شغلت المركز الأول في القائمة وجاءت فرنسا في المركز الثاني لتحل محل روسيا. وقال تقرير: " لقد أصبحت روسيا ثالث أكبر مصدر للأسلحة للمرة الأولى، حيث خسرت المركز الثاني لصالح فرنسا".



وبحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تراجعت صادرات الأسلحة الروسية بنسبة 53% خلال الفترة من 2019 إلى 2023 مقارنة بالفترة من 2014 إلى 2018.



ووفقا للتقرير، صدرت روسيا أسلحة إلى 31 دولة في عام 2019، أما في عام 2023 فصدرت أسلحة إلى 12 دولة فقط.



ولفت التقرير إلى أن المستورد الرئيسي للأسلحة الروسية كان منطقة آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 68%، تليها الهند بنسبة 34%، والصين بنسبة 21%. بٌذكر أن ألكسندر ميخيف، مدير عام شركة روس "أوبورون إكسبورت" الحكومية الروسية لتصدير السلاح أعلن مؤخرا أن حوالي 50٪ من محفظة طلبات الشركة تتكون اليوم من دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونوه ميخيف إلى أن محفظة طلبات الشركة تبلغ اليوم مبلغا يزيد عن 55 مليار دولار.