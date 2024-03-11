تحرير محضر ضد صاحب مصنع في القليوبية باع 60 طن سكر بالسوق السوداء

شنت إدارة تموين قليوب التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، برئاسة مدير الإدارة، ورئيس الرقابة، حملة مكبرة لمتابعة مصانع تعبئة سكر المبادرة، حيث جرى متابعة أحد مصانع تعبئة السكر بناحية صنافير مركز قليوب، وتبين عدم وجود أي كميات من السكر بالمكان، وكذلك عدم وجود أية آلات أو أدوات للتعبئة.

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، أنه جاء ذلك بناء على تعليمات عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، ووكيلة المديرية بضرورة تشديد الرقابة على مصانع تعبئة سكر المبادرة، لضمان وصول السلعة الاستراتيجية لمستحقيها.



وتابعت المديرية، أنه جرى تحرير محضر ضد صاحب المصنع لتصرفه في كمية تبلغ 60 طنا من سكر المبادرة، حيث عجز عن تقديم أية مستندات دالة على طريقة صرفها، وذلك بعد أن تصرف فيها للاتجار بها في السوق السوداء، والاستفادة من فروق الأسعار، وجرى تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.