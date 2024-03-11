رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير السعودية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، صباح اليوم، السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، والدكتور منصور بن زايد الخثلان القائم بأعمال الملحقية الثقافية في مصر، لمناقشة توسيع مجالات التعاون بين الجامعة والجامعات السعودية.

ورحب قنديل بزيارة السفير النقلي لجامعة حلوان، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية.

وأكد رئيس الجامعة والسفير السعودي ضرورة دعم التعاون في المجالات التعليمية المختلفة، وبخاصة تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وزيادة أعداد الطلاب السعوديين في البرامج الدراسية المتميزة.

وقال "قنديل" : "تعتبر جامعة حلوان واحدة من أعرق الجامعات المصرية، حيث تأسست عام 1975 وتضم العديد من الكليات الفريدة وبها برامج دراسية متميزة في مختلف المجالات ."

من جانبه، أشاد السفير النقلي بمكانة جامعة حلوان العلمية والبحثية، مؤكدًا على أهمية توسيع التعاون بين جامعة حلوان والجامعات السعودية لخدمة الطلاب والبحث العلمي.

هذا وقد تم مناقشة البرامج الجديدة التى سوف يتم طرحها فى الأعوام القادمة فى مرحلة البكالوريوس، والدراسات العليا.

حضر اللقاء الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد عبد الغني، مدير إدارة الوافدين بالجامعة.