بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والعظمى في القاهرة 24

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هذه الفترة من العام تشهد تباين واختلاف كبير في قيم درجات الحرارة ما بين النهار والليل، ودائمًا ما تكون مصادر الكتل الهوائية صحراوية تشهد فترة النهار دفء بشكل كبير، ولكن فترات الليل تشهد برودة شديدة خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة بشكل كبير.

وأضافت "منار في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه تم التنوية في النشرات الجوية إنه ابتداءًا من اليوم سيكون هناك ارتفاعات تدريجية في قيم درجات الحرارة، لأنه بدءًا من اليوم نبدأ بالتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية والتي تؤثر على معظم محافظات الجمهورية وسيكون هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وتابعت، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية بارتفاع درجتين عن الأمس ولذلك فأن الطقس يظل دافئًا نهارًا على القاهرة والوجه البحرى، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، محذرة من انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأردفت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط، ستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، موضحة أن حالة البحر الأحمر ستكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.