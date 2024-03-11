محمد إمام يهنئ جمهوره بشهر رمضان.. ويعلن مواعيد عرض "كوبرا"

هنأ الفنان محمد عادل امام جمهوره بحلول شهر رمضان المبارك، من خلال منشور له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، ليشارك به الجمهور.

وعلق إمام من خلال المنشور قائلا: "كل سنه وأنتم طيبين جميعاً، و رمضان كريم علينا كلنا إن شاء الله، مسلسل كوبرا ١٥ حلقة، وهيتعرض فى النص التاني من رمضان بإذن الله، على قناة ام بي سي ومنصة شاهد".

يقدم الفنان محمد إمام هذا العام فى المنافسة فى السباق الرمضانى، مسلسل"كوبرا" بطابع كوميدي تشويقي، لشخص يمر بالكثير من المشكلات تتصاعد فيها الأحداث بشكل كوميدى تشويقى.

المسلسل بطولة محمد إمام، علاء مرسي، منة فضالي، دنيا ماهر، أوس أوس، هشام اسماعيل، والإخراج أحمد شفيق.

شارك الفنان محمد إمام بآخر بطولاته الدرامية فى رمضان بمسلسل "النمر"، والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه منذ سنوات، وعاد إلى المنافسة بالموسم الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل"كوبرا".

قدم الفنان محمد إمام مشاركة سينمائية فى الموسم السينمائى الأخير بفيلم "أبو نسب"، والذى حقق إيرادات كبيرة بعرضه داخل مصر وخارجها، ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم محمد إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدواني، هالة فاخر، وفاء عامر، صلاح عبدالله، والإخراج رامي إمام.

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