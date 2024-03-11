إسقاط 10 طائرات مسيرة روسية فوق "أوديسا"

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 10 طائرات "بدون طيار" استخدمها الروس لمهاجمة منطقة أوديسا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الجيش قوله - في بيان له - "إن وحدات الدفاع الجوي تصدت لموجات كثيفة من طائرات الشاهد كانت تقترب من البحر الأسود، ونجحت في إسقاط 10 طائرات مسيرة هجومية من طراز شاهد-131/136 في سماء منطقة أوديسا.

ووفقا للجيش، تعرضت إحدى مرافق البنية التحتية للقصف في أوديسا، وتضررت المباني الإدارية، حيث تم إخماد حريق، وحطمت موجة الانفجار نوافذ المنازل الخاصة القريبة، وألحق الحطام أضرارا بالمباني الملحقة دون وقوع إصابات ين المدنيين.

