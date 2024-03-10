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الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نور الطيب تفوز بكأس بطولة كليفلاند للاسكواش وتحقق ثالث ألقابها هذا الموسم

نور الطيب
نور الطيب
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توجت نور الطيب بطلة وادى دجلة، بكأس بطولة كليفلاند للاسكواش، لتحقق ثالث ألقابها خلال الموسم الحالي 2023/2024.
يأتي ذلك استمرارًا لنجاح نادى وادى دجلة في الفوز بكبرى البطولات المحلية والدولية في لعبة الإسكواش.
وفازت الدجلاوية نور الطيب-المصنفة الـ8 عالميًا- بلقب بطولة كليفلاند للاسكواش عقب تغلبها على اللاعبة جورجينا كينيدي- المصنفة الـ6 عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (9-11) (11-6) (11-6) (11-5).

وتمتلك نور الطيب مسيرة حافلة بالإنجازات بلعبة الإسكواش أبرزها الفوز ببطولات هونج كونج المفتوحة عام 2014، وإنجلترا المفتوحة عام 2015، و"كارول ويمولر" عام 2018، وبطولتي كليفلاند وجراسهوبر عام 2019، قبل أن تعتزل لفترة قصيرة عام 2020 لظروف الحمل، وتعاود اللعب مرة ثانية وتنضم لصفوف وادى دجلة، ومنذ عودتها حققت بطولتي ساوث ويسترن، و"إيس" ماليزيا.

وتعد بطولة كليفلاند للاسكواش- إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش - بقيمة جوائز مادية تصل إلى 126,250 ألف دولار.

اسكواش نور الطيب اسكواش وادي دجلة بطولة كليفلاند للإسكواش