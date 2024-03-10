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الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

إبراهيم محمد حكمًا لمباراة الاتحاد وفيوتشر.. غدًا

ابراهيم محمد
ابراهيم محمد
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قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسناد مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر المقرر لها الساعة التاسعة مساء غد الاثنين إلى الحكم إبراهيم محمد. 
يتكون طاقم حكام مباراة الاتحاد وفيوتشر من: 
حكم ساحة: إبراهيم محمد 
حكم مساعد 1: مصطفى حسن
حكم مساعد 2: محمد مجدي
حكم رابع : مصطفي الشهدي
حكم Var: محمد معروف 
حكم Var مساعد : سمير جمال
تقام مباراة الاتحاد السكندرى وفيوتشر غدًا الاثنين في التاسعة مساء ضمن فعليات الجولة السادسة عشرة على استاد الإسكندرية.

ابراهيم محمد حكما