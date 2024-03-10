السيسي يهنئ قادة العراق بشهر رمضان ويتمنى للشعب الشقيق دوام الأمن والرخاء

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، حيث توجه الرئيس بالتهنئة للرئيس العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنياً للشعب العراقي الشقيق دوام الأمن والرخاء، وهو ما ثمنه الرئيس العراقي، داعياً الله عز وجل أن يعيد الشهر المعظم على البلدين الشقيقين بالخير واليُمن، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما البركة والازدهار

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث تم تبادل التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، والإعراب عن التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعبين الشقيقين بالخير، وأن يشمل بكرمه الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما الخير والازدهار.

