رمضان في مصر حاجة تانية.. الزينة والفوانيس تزين الشوارع والحارات

يعد الاحتفال بشهر رمضان من أهم العادات والتقاليد المصرية حيث يحتفل الجميع بهذا الشهر الكريم، وتختلف مظاهر الاحتفال في مصر من منطقة إلى آخرى ويتميز فى المناطق شعبية حيث يتوافد عليهما الناس لزيارة بيوت الرحمة والعبادة.

ومن أشهر الأماكن التى يتوافد عليها الجميع لقضاء الوقت والاستمتاع بفروض الطاعة والعبادة هى الأماكن الروحية المتميزة مثل الحسين والسيدة زينب، والسيدة نفيسة، وتلك الأماكن تعيش فيها روحانيات حيث يقوم أهالى تلك المنطقة بتجميل الأماكن وتعليق الزينة احتفالا بشهر العبادة.

ويسعى الأطفال والكبار لتزيين الشوارع والمساجد لتكون في أفضل شكل حتى يكون لكل شارع زينته الخاصة، كما تنتشر أغاني شهر رمضان في كل شارع، بالإضافة إلى فانوس رمضان المتواجد على المقاهى وأمام المنازل وفى الشرفات.

ويعد المسحراتي من أشهر الطقوس الرمضانية فى تلك الأماكن، وتعد السيدة زينب من أكثر الأماكن التى تحتوى على الأجواء الرمضانية لتواجد أسواق لبيع وصناعة الفوانيس، ومحلات ومتاجر الحلويات والمؤكولات.

كما تتميز منطقة الحسين بمتاجر الأقمشة والحرف اليدوية، ولكل منطقة مظاهرها في الاحتفال بالشهر الكريم، حيث تحرص ربات البيوت على تنظيف البيت ويحتفل الجميع بشراء كميات كبيرة من الأنواع المختلفة للطعام، بجانب العديد من التقاليد التي من بينها الإفطار في بيت العائلة.

ويستعد الاطفال للاحتفال بالشهر الكريم بمشاهدة تلك الأجواء والذهاب مع آبائهم للصلاة في المساجد ومساعدتهم فى توزيع الوجبات والأطعمة أوالعصائر مع سماع آذان المغرب.

ويعد مدفع رمضان من أهم وأشهر التقاليد المتوارثة من القرن التاسع عشر، والذي يسمع صوته فى محيط أكثر من 10 كيلومترات .

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