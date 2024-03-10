السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من أمير تبوك للتهنئة بحلول شهر رمضان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، لتهنئته بحلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي ثمن الاتصال معربًا من جانبه عن خالص تمنياته لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الخير والازدهار بمناسبة الشهر الكريم.

وفي السياق ذاته هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال الرئيس السيسي -في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجالية المصرية المسلمة المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم داعيا الله -عز وجل- أن يتقبل صيامنا وأعمالنا في هذا الشهر الفضيل، وأن يستجيب دعاءنا بأن يحفظ مصر الغالية، وأن يعيده على شعبها بالخير واليمن والبركات، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، ولمصرنا الحبيبة المزيد من التنمية والرقي والازدهار، وكل عام وأنتم بخير".