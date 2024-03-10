بالزينة والفوانيس.. طلاب كلية آداب بنها يستقبلون شهر رمضان

استقبل طلاب كلية الآداب واتحاد الكلاب ورعاية الشباب حلول شهر رمضان المعظم بإطلاق النسخة الرابعة من مبادرة الطلاب لتعليق زينة رمضان في مداخل وطرقات الكلية حيث قام الطلاب اليوم بتعليق الفوانيس والزينة الرمضانية فرحا بقدوم شهر رمضان المعظم.

وعبر طلاب الكلية عن فرحتهم باستقبال شهر رمضان حيث شكل الطلاب فرق عمل من الطالبات والطلاب لتزيين الكلية بالزينة في أول فعاليات استقبال الشهر الكريم برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب لإدخال البهجة والفرحة على الطلاب احتفالا بشهر رمضان.

قال أشرف فكري رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب أن مبادرة تعليق زينة رمضان والقانون يتم تنظيمها للعام الرابع على التوالي احتفالا بالشهر الكريم، لإدخال الطاقة الإيجابية للطلاب في رمضان، بالإضافة لمسابقة حفظ القرآن والدورة الرمضانية لكرة القدم بين فرق الكلية.

وأوضح الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب ببنها، أن الكلية قدمت الدعم للطلاب لتزيين الكلية احتفالا برمضان بمشاركة الطلاب والموظفين بهدف إدخال البهجة على منسوبي الكلية.

تعليق زينة رمضان

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