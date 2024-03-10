سلطنة عمان تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان.. اعرف السبب

أعلنت سلطنة عمان مساء اليوم أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2024 نظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان.

وفي بيان صادر عن الجهات المختصة في سلطنة عمان، أكدت أنه لم يتم رصد الهلال مساء اليوم، وبناءً على ذلك، فإن يوم الاثنين يكون هو المتمم لشهر شعبان، وبذلك يكون يوم الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان المبارك.

يأتي هذا الإعلان بعد جهود مكثفة قامت بها الجهات المعنية في رصد هلال شهر رمضان، وتعبيراً عن الحرص على تحديد بداية شهر الصيام وتقديم التهاني والتبريكات للشعب العماني والمقيمين في السلطنة بحلول شهر رمضان المبارك.