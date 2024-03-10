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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. هيلاس فيرونا يقهر ليتشى فى عقر داره

هيلاس فيرونا
هيلاس فيرونا
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حقق فريق هيلاس فيرونا، فوزاً مهماً على نظيره ليتشى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "فيا دل ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
أحرز هدف اللقاء اللاعب مايكل فولورونشو فى الدقيقة الـ 17 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز رفع هيلاس فيرونا رصيده الى النقطة 26 فى المركز الـ 13 من ترتيب الدورى الإيطالى، بينما يقع ليتشى فى المركز الـ 16 برصيد 25 نقطة . 

هيلاس فيرونا ليتشى الدورى الإيطالى