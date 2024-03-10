مسئول بمنظمة التحرير: نرفض المقترح الأمريكي لنقل المساعدات إلى غزة عن طريق ممرات بحرية

أكد قاسم عواد مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، رفض المقترح الأمريكي لنقل المساعدات إلى غزة عن طريق ممرات بحرية.

وقال عواد - في مداخلة لقناة /العربية الحدث/ - إن "هناك تكدسا في شاحنات المساعدات في معبر رفح جاهزة للدخول إلى غزة وهى كافية لتلبي احتياجات شعبنا في غزة ولا تحتاج إلى رصيف بحري"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كان الأجدر بها أن تقوم بوقف إمداداتها العسكرية اللوجستية للاحتلال الإسرائيلي بدلا من أن تقول أنه تبادر إلى إغاثة إنسانية لأهلنا في غزة، حيث أن الأسلحة والذخائر التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتوجيهها نحو شعبنا في غزة مزود بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أنه تم رفض الإجراءات المتعلقة بالأرصفة العائمة على حدود القطاع البحري جملة وتفصيلا، حيث أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني خلال لقائه بنظيره القبرصي عن رفضه لهذه الآلية، لافتا إلى أن الحل يكمن في الوقف الفوري للعدوان والسماح للمساعدات بالدخول إلى غزة عبر معبر رفح البري ووصولها إلى شمال غزة وليس الاكتفاء بإرسال المساعدات إلى مناطق معينة فقط.

وأشار إلى أنه تم خلال التقرير الشهري الذي صدر مؤخرا، رصد إرتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مركبة من جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني بدءا من الإبادة الجماعية في غزة وصولا إلى التطهير العرقي والفصل العنصري والاستيطان والإعدامات الميدانية في الضفة الغربية، منوها بأنه يتم إيصال هذه التقارير بشكل منظم إلى الجهات الدولية ذات العلاقة وبعثات مجلس الأمن والأمم المتحدة والجامعة العربية بهدف الإشارة إلى أن وضع الضفة الغربية والقدس وغزة ليس مختلفا عن بعضه البعض.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد اقترحت إنشاء ممر بحري عائم قبالة شواطئ غزة يهدف إلى نقل المواد الغذائية وغيرها من المساعدات إلى المدنيين في القطاع.