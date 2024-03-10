بالزينة والفوانيس.. شوارع جنوب سيناء تتجمل لاستقبال رمضان (صور)

انتشرت داخل شوارع وميادين مراكز ومدن محافظة جنوب سيناء ، الزينة الملونة والفوانيس بأشكالها وألوانها، والتي تعد أحد أهم مظاهر الاحتفال بقدوم الشهر المبارك ، والتي يشارك في صناعتها جميع الأهالي من أطفال وشباب وكبار السن.

ورصدت "البوابة نيوز" في مدينة السلام شرم الشيخ وبالتحديد السوق القديم، عددًا من الشوارع المزينة بزينة مصنوعة من الورق الملون وخامات بسيطة بأيادي أهالي المدينة تسر الناظرين استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، مما يبعث على الفرحة والبهجة بين الأطفال وأسرهم بالرغم من بساطتها وصناعتها بأبسط التكاليف إلا أنها تبث فرحة وسرور في قلوب المواطنين.

ويعد السوق القديم بشرم الشيخ واحدًا من أشهر معالم شرم الشيخ الغنية الثقافية الجذابة، ازداد حجم المكان من بعد أن تم وضع الأرضيات الملساء المصقولة وطرح العديد من المتاجر الجديدة التي تستضيف مختلف الماركات العالمية والمحلية من مختلف السلع المعروضة. بالإضافة إلى ذلك تم إضافة عدد من المقاهي المتنوعة وأيضا المسرح الذي يقدم مجموعة فريدة من العروض كل ليلة عرض مختلف، حيث يستضيف المسرح السحرة الموهوبين أو الراقصين المحترفين. فضلا عن وجود مسجد الصحابة الذي أصبح أحد أهم المزارات السياحية بالمدينة.

من جانب آخر استعدت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، بقيادة الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل الوزارة، لاستقبال شهر رمضان المبارك، بعدد من الإجراءات المكثفة لتهيئة المساجد للمصلين وتوفير جميع سبل الراحة بالإضافة إلى دروس دينية وأنشطة دعوية مختلفة.

ورصدت “البوابة نيوز” مسجد الصديق بالرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ يتزين لاستقبال شهر رمضان.

وشنت مديرية أوقاف جنوب سيناء، حملات نظافة وتطهير وتعقيم واسعة لمساجد الإدارات الفرعية، كما وضعت المديرية خطة دعوية على جميع المساجد الكبرى تتضمن دروس يومية وخطة دعوية محكمة تشمل واعظات الأوقاف في أنحاء المحافظة كافة.

في سياق آخر وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، استقبل اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية، ويطلقان مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء.

تهدف المسابقة إلى احتضان وتشجيع النوابغ في حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية من جمهورية مصر العربية، وتشجيع أبرز النوابغ من مختلف دول العالم واطلاعهم على التجربة المصرية الرائدة في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الديني الرشيد المستنير.

فروع المسابقة:

الفرع الأول: فرع الشباب

للنوابغ في حفظ القرآن الكريم تحت سن 35 عامًا من الشباب ممن فازوا بالمركز الأول أو الثاني في أي من المسابقات الدولية المعتمدة .

الفرع الثاني: فرع الفتيات

للنابغات في حفظ القرآن الكريم تحت سن 35 عامًا من الفتيات اللائي فزن بالمركز الأول أو الثاني في أي من المسابقات الدولية المعتمدة .

الفرع الثالث: الناشئة

تحت سن 15 عامًا ممن فازوا بالمركز الأول أو الثاني أو الثالث في أي من المسابقات الدولية المعتمدة.

الفرع الرابع: الثقافة الإسلامية والعربية

يشمل كل من حصلوا على المركز الأول أو الثاني في أي من مسابقات الأوقاف المحلية في مجال تفسير القرآن الكريم، أو السنة النبوية أو السيرة النبوية، أو الخطابة، أو الابتهال الديني، أو التحدث بالفصحى، أو أي من مسابقات سلسلة (رؤية) باللغة العربية ممن هم تحت سن 40 عامًا أو من ترشحهم الأوقاف لذلك.

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