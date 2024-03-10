الدورى الفرنسى.. مباباى على دكة بدلاء سان جيرمان أمام ستاد ريمس

أعلن لويس انريكي المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ستاد ريمس، وذلك بعد قليل على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالى:

حراسة المرمى: كايلور نافاس، أشرف حكيمي، لوكاس بيرالدو، دانيلو بيريرا، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: وارين زايري إميري، مانويل أوغارتي، كارلوس سولر، كانغ إن لي.

خط الهجوم: جونزالو راموس، برادلي باركولا.

ويجلس كل من جيانلويجي دوناروما، ، نونو مينديز، نوردي موكيلي، فابيان رويز، فيتينيا ، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، راندال كولو مواني، على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان ترتيب لدورى الفرنسى برصيد 55 نقطة، بينما يقع ستاد ريمس فى المركز التاسع برصيد 34 نقطة.