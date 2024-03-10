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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلماني: التعديلات الجديدة بقانون المرور تتضمن مواجهة ظاهرة العربيات المتهالكة

النائب عمرو القطامى
النائب عمرو القطامى
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أكد النائب عمرو القطامي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية من وزارات الحكومة التى تحرص بشكل دائما أن يكون جهدها على أرض الواقع وفقا لصحيح القانون والتعديلات الجديدة بقانون المرور تتضمن مواجهة ظاهرة العربيات المتهالكة فى كثير من الشوارع وتتسبب فى تعطيل حركة المرور بجانب مشاكل إجتماعية أخرى وأيضا يتضمن تقنين أوضاع الدرجات الآلية الجديدة التى تعمل بالـ 3 عجلات على شاكلة التوك توك بجانب زيادة الرسوم الخاصة  باللوحات المعدنية لمواكبة التطور الذى يطرأ عليها بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،  مؤكدا على أن هذه التعديلات تستهدف مواجهة هذه الظواهر الجديدة  والرسوم الجديدة بشأن اللوحات المعدنية ضرورة للحفاظ على ممتلكات المصريين من السيارات وأيضا ضرورة حال القيام بأى جريمة من خلال أى سيارة موجود عليها هذه اللوحات ومن ثم تطوير اللوحات المعدنية للسيارات ضرورة مهمة.

وأعلن القطامى موافقته على مشروع القانون دعما لخطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية  ومنظومة النقل الذكى وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام المركبات المتروكة والمهملة، قائلا:" تراخيص التوكتوك يحمى الجميع ومواجهة السيارات المتهالكة".

النائب عمرو القطامي اللجنة الاقتصادية مجلس النواب وزارة الداخلية الحكومة قانون المرور