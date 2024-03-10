النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ 6 مصابين فى حادث منشأة القناطر

تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول إصابة ٦ أشخاص اثر حادث انقلاب سيارة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهم حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمنطقة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق ونتج عن ذلك إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.